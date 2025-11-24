Allegri si gode il derby | Vittoria pesante ora serve continuità anche contro le piccole

Il Milan ha vinto il derby e scavalcato l’Inter in classifica, spingendo in alto l’umore di tutto l’ambiente rossonero. Nel post-partita Massimiliano Allegri si è presentato con un sorriso che parlava da solo: dopo una gara intensa, decisa dal gol di Pulisic e dalle parate di un Maignan monumentale, il tecnico ha analizzato la notte di San Siro con lucidità e ambizione. “È stata una partita bella e divertente”, ha raccontato. “Nel primo quarto d’ora siamo stati un po’ assenti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo giocato meglio. Negli ultimi venticinque metri potevamo rifinire con più precisione, soprattutto sui cross. 🔗 Leggi su Milanzone.it

