Allegri si gode il derby | Vittoria pesante ora serve continuità anche contro le piccole
Il Milan ha vinto il derby e scavalcato l’Inter in classifica, spingendo in alto l’umore di tutto l’ambiente rossonero. Nel post-partita Massimiliano Allegri si è presentato con un sorriso che parlava da solo: dopo una gara intensa, decisa dal gol di Pulisic e dalle parate di un Maignan monumentale, il tecnico ha analizzato la notte di San Siro con lucidità e ambizione. “È stata una partita bella e divertente”, ha raccontato. “Nel primo quarto d’ora siamo stati un po’ assenti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo giocato meglio. Negli ultimi venticinque metri potevamo rifinire con più precisione, soprattutto sui cross. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
RABIOT, CHE COLPO PER IL MILAN! ? Il Milan si gode uno dei suoi ultimi grandi acquisti: #AdrienRabiot, voluto fortemente da #Allegri, è arrivato dal #Marsiglia per meno di 10 milioni di euro . Contratto fino al 2028, ingaggio più basso rispetto a q - facebook.com Vai su Facebook
Allegri non parla di Scudetto: "Vittoria importante per rimanere nelle prime quattro" - Infine, Allegri ha spiegato la spinta che i tre punti ottenuti questa sera possono dare alla squadra: " Il risultato di stasera è importante soprattutto a livello psicologico, potevi andare sotto di 5 ... Secondo msn.com
MILAN - Allegri: "Bella vittoria, i punti che abbiamo li meritiamo" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: “È una bella vittoria. napolimagazine.com scrive
Allegri a DAZN: "Bella vittoria, partita divertente. Abbiamo i punti che meritiamo" - Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Inter- Si legge su milannews.it