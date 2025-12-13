Tris Palermo Inzaghi si gode la vittoria | Voglio costruire qualcosa di bello possiamo migliorare ancora

Il Palermo di Pippo Inzaghi ottiene una vittoria importante contro la Sampdoria, grazie a un gol di Jeremy Le Douaron. L'allenatore si mostra soddisfatto del risultato, sottolineando la volontà di costruire un progetto solido e di migliorarsi ulteriormente. La squadra dimostra determinazione e crescita, portando a casa tre punti fondamentali in questa fase della stagione.

