Tris Palermo Inzaghi si gode la vittoria | Voglio costruire qualcosa di bello possiamo migliorare ancora

Il Palermo di Pippo Inzaghi ottiene una vittoria importante contro la Sampdoria, grazie a un gol di Jeremy Le Douaron. L'allenatore si mostra soddisfatto del risultato, sottolineando la volontà di costruire un progetto solido e di migliorarsi ulteriormente. La squadra dimostra determinazione e crescita, portando a casa tre punti fondamentali in questa fase della stagione.

Il Palermo cala il tris: la squadra di Pippo Inzaghi ha battuto 1-0 la Samp, grazie alla rete siglata da Jeremy Le Douaron. La terza vittoria di fila può far crescere la fiducia all'interno del gruppo rosanero: nel prossimo turno la trasferta ad Avellino, quindi l'ultima dell'anno in casa col. Palermotoday.it CorSport - Palermo, Inzaghi per il tris - È uno dei pochi tabù ancora da abbattere per la squadra di Inzaghi, che finora non è. tuttob.com

Il Palermo centra il tris! 1-0 alla Sampdoria, Inzaghi vince ancora e torna a stare col fiato sul collo delle prime - Fino a qualche anno fa, era una classica della Serie A, tra due piazze storiche e dal grande blasone. strettoweb.com

TRIS ROSANERO Il Palermo si assicura la terza vittoria consecutiva grazie alla rete decisiva del francese Le Douaron alla mezz'ora del primo tempo. Al Barbera si rivede il pubblico (oltre 25000 spettatori sugli spalti), il buon gioco (soprattutto nel primo temp - facebook.com facebook

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia, Inzaghi cerca il tris ift.tt/pQ4Ezgw x.com

