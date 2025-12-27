Pisa–Juventus | orario probabili formazioni e dove vedere la partita di Serie A

Quando si gioca e dove. La sfida di Serie A tra Pisa e Juventus è in programma oggi, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 20:45 allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa, valida per la 17ª giornata del campionato italiano. Probabili formazioni. Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni presumibili: Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Gilardino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Openda.

