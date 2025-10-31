Cremonese-Juventus | Yildiz e Kelly out Probabili formazioni orario e dove vedere la prima di Spalletti

Cremona, 31 ottobre 2025 – La prima di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus va in scena allo "Zini" di Cremona. I bianconeri hanno ritrovato il successo dopo 46 giorni e il gol, con Vlahovic che ha spezzato un digiuno offensivo lungo 399 minuti. Di fronte, una Cremonese in piena fiducia: 14 punti in nove giornate, miglior avvio di sempre in Serie A (eguagliato il record del 199394) e imbattibilità casalinga con tre pareggi e una vittoria. Bonazzoli, autore di quattro gol tutti in trasferta, sogna il primo sigillo davanti ai propri tifosi in una partita che sa già di esame di maturità per entrambe le compagini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese-Juventus: Yildiz e Kelly out. Probabili formazioni, orario e dove vedere la prima di Spalletti

