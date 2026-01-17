Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si conclude con un risultato di 1-0 a favore dei sardi, grazie a un gol di David. In questa analisi aggiornata troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match, offrendo un quadro completo e preciso di quanto accaduto sul campo.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 1-0: sintesi e moviola. 70? ASSALTO JUVE – I bianconeri vanno a caccia del gol del pareggio: ci prova prima Kalulu con un tiro cross violento messo in corner da Caprile. Poi ci prova David da due passo su tocco di Bremer, palla chiusa dalla difesa rossoblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve 1-0 LIVE: bianconeri a un passo dal pareggio con David!

Leggi anche: Napoli Juve 1-1 LIVE: pareggio dei bianconeri con Yildiz!

Leggi anche: Pisa Juve 0-0 LIVE: palo di Kelly! Bianconeri a un passo dal gol!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus; Pronostico Cagliari-Juventus quote analisi 21ª giornata Serie A; Conceicao ignorato e Allegri fino allo spogliatoio per Yildiz: chi è l'arbitro di Cagliari-Juve; Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Cagliari-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Mazzitelli porta in vantaggio i sardi - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it