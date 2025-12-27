di Andrea Bargione Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. 64? DOPPIO CAMBIO PISA – Fuori Angori, dentro Bonfanti. Fuori Vural e dentro Hojholt. 63? PALO DELLA JUVE! – Kelly nel cuore dell’area di rigore prova la conclusione in porta: la palla sbatte sul palo! 59? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Openda, dentro David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisa Juve 0-0 LIVE: palo di Kelly! Bianconeri a un passo dal gol!

