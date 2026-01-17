Bus elettrici e confortevoli per i fragili

Star Spa ha presentato tre nuovi autobus completamente elettrici, destinati a migliorare il servizio di trasporto per le persone fragili. I nuovi veicoli, confortevoli e sostenibili, sono stati illustrati ieri mattina nel cortile del Centro anziani di via Gorini, segnando un passo importante verso una mobilità più responsabile e attenta alle esigenze della comunità.

Tre nuovi mezzi totalmente elettrici, acquistati da Star Spa, sono stati presentati ieri mattina nel cortile del Centro anziani di via Gorini. Renderanno più comodo e sostenibile il trasporto delle persone fragili per il Comune di Lodi e andranno ad affiancare i mezzi a gasolio, attualmente in servizio. Si tratta di tre Ford E-Transit L4H3 lunghi 6,70 metri e larghi circa due metri. Bus agili, ideali per gli spostamenti in città, con 14 posti a sedere più due per passeggeri in carrozzina. La batteria ha una capacità di 68 kWh e un'autonomia stimata di 200 chilometri. Questi bus presentano tutti i comfort e i sistemi di sicurezza necessari per rendere il viaggio degli utenti ancora più semplice e piacevole.

