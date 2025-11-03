Eav nuovi bus elettrici in servizio a Napoli

2anews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nuovi bus elettrici sono stati presentati questa mattina da Eav nel deposito di via Galileo Ferraris. Quattro nuovi bus elettrici in servizio a Napoli: sono quelli presentati questa mattina da Eav nel deposito di via Galileo Ferraris. I veicoli si aggiungono ai cinque attivati lo scorso 28 ottobre ad Ischia, mentre altri due saranno . 🔗 Leggi su 2anews.it

eav nuovi bus elettrici in servizio a napoli

© 2anews.it - Eav, nuovi bus elettrici in servizio a Napoli

Altre letture consigliate

eav nuovi bus elettriciDe Luca al deposito Eav di Ischia,in pista 5 nuovi bus elettrici - Novità nel campo dei trasporti urbani a Ischia dove stamattina, al deposito autobus di Eav di via Mazzell ... Segnala ansa.it

eav nuovi bus elettriciDe Luca presenta ad Ischia i nuovi bus elettrici di EAV - ?L’Unione Sindacale di Base (USB) esprime grande soddisfazione ed entusiasmo per l’arrivo della nuova flotta di autobus a trazione elettrica sull’isola d’Ischia. ilgolfo24.it scrive

eav nuovi bus elettriciIschia, De Luca al deposito dei nuovi bus elettrici dell'Eav - Questa mattina il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, accompagnato dal Presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha fatto visita al deposito autobus di Eav, in via Mazzella ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Eav Nuovi Bus Elettrici