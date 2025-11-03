Quattro nuovi bus elettrici Eav in servizio a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro nuovi bus elettrici in servizio a Napoli: sono quelli presentati questa mattina da Eav nel deposito di via Galileo Ferraris. I veicoli si aggiungono ai cinque attivati lo scorso 28 ottobre ad Ischia, mentre altri due saranno presentati nei prossimi giorni a Sorrento. In questo modo, sottolinea l’azienda, la Regione Campania ha assegnato ad oggi all’Ente Autonomo Volturno 36 bus elettrici per un investimento di circa 12 milioni di euro. “Nel 2015 – fa sapere Eav in una nota – avevamo 110 bus in circolazione, con età media 16 anni; nel 2025 abbiamo oltre 410 bus, con età media inferiore ai 6 anni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Quattro nuovi bus elettrici Eav in servizio a Napoli

