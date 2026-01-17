Bufera su Federica Pellegrini | risposta spiazzante a critiche e offese

Federica Pellegrini ha scelto di rispondere alle recenti critiche riguardanti il suo allenamento in palestra al settimo mese di gravidanza. La campionessa olimpica ha spiegato le ragioni della sua decisione, affrontando le accuse con chiarezza e sobrietà. Questa vicenda ha suscitato discussioni sull’equilibrio tra impegno personale e opinioni pubbliche, evidenziando l’importanza di rispettare le scelte di ognuno in un contesto di sensibilità e rispetto.

La campionessa olimpica Federica Pellegrini risponde alle critiche per essersi allenata in palestra al settimo mese di gravidanza spiegando i tre aspetti chiave della sua scelta Federica Pellegrini sotto attacco per essersi allenata al settimo mese di gravidanza — la sua risposta schietta sta facendo discutere l'Italia intera. Federica, icona del nuoto mondiale, oggi vive una nuova sfida: la maternità per la seconda volta. Dopo l'arrivo della piccola Matilde nel gennaio 2024, la campionessa aspetta un'altra femminuccia e non ha mai smesso di mostrarsi in video mentre si allena con pesi e macchinari in palestra, pur essendo incinta al settimo mese.

