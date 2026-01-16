Federica Pellegrini incinta criticata perché si allena in palestra la risposta | Ho tenuto conto di 3 aspetti

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha ricevuto critiche sui social per aver continuato ad allenarsi in palestra. La nuotatrice ha risposto spiegando di aver valutato attentamente tre aspetti principali prima di decidere di mantenere il suo programma di allenamento durante la gravidanza. La sua scelta ha suscitato discussioni sulla gestione dell’attività fisica in gravidanza, sottolineando l’importanza di un approccio consapevole e personalizzato.

