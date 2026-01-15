Bridgerton 4 a Parigi il debutto di Benedict | Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere

Benedict, interpretato da Luke Thompson, fa il suo debutto a Parigi per la premiere di Bridgerton 4, accompagnato da Yerin Ha. La nuova stagione della serie sarà disponibile su Netflix, con la prima parte in uscita il 29 gennaio 2026 e la seconda il 26 febbraio. La serie, molto attesa, prosegue le storie della famiglia Bridgerton, offrendo nuovi intrecci e personaggi.

Bridgerton 4: in arrivo la nuova stagione. La data d’uscita e cosa sappiamo della trama - Fan già pronti al ritorno dei balli, delle rivalità e delle storie d’amore nell’alta società Regency ... msn.com

Bridgerton, gli indizi della showrunner sui protagonisti della quinta e sesta stagione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bridgerton, gli indizi della showrunner sui protagonisti della quinta e sesta stagione ... tg24.sky.it

Attori che passione. London Music Works · Theme (from "Bridgerton"). Luke Thompson e Yerin Ha all'anteprima mondiale a Parigi di Bridgerton 4. #bridgerton #bridgerton4 #lukethompson #benedictbridgerton @netflixit @netflixes facebook

Claudia Jessie, Florence Hunt e Will Tilston alla premiere della quarta stagione di Bridgerton a Parigi. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.