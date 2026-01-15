Bridgerton 4 a Parigi il debutto di Benedict | Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere
Benedict, interpretato da Luke Thompson, fa il suo debutto a Parigi per la premiere di Bridgerton 4, accompagnato da Yerin Ha. La nuova stagione della serie sarà disponibile su Netflix, con la prima parte in uscita il 29 gennaio 2026 e la seconda il 26 febbraio. La serie, molto attesa, prosegue le storie della famiglia Bridgerton, offrendo nuovi intrecci e personaggi.
La serie sta per tornare: la prima parte debutterà il 29 gennaio 2026 su Netflix, la seconda il 26 febbraio 2026. Intanto, il cast ha portato le vibes regency a Parigi: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Attori che passione. London Music Works · Theme (from "Bridgerton"). Luke Thompson e Yerin Ha all'anteprima mondiale a Parigi di Bridgerton 4. #bridgerton #bridgerton4 #lukethompson #benedictbridgerton @netflixit @netflixes facebook
Claudia Jessie, Florence Hunt e Will Tilston alla premiere della quarta stagione di Bridgerton a Parigi. x.com
