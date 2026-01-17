Abanoub Youssef ucciso a scuola a La Spezia | l’ennesima tragedia

La tragica morte di Abanoub Youssef a La Spezia, avvenuta in una scuola, ha riportato l’attenzione sulla questione della violenza tra i giovani. L’episodio, che si è verificato a causa di una presunta gelosia e si è concluso con un omicidio, evidenzia la necessità di interventi mirati per prevenire simili tragedie e garantire ambienti scolastici più sicuri.

Coltellata in classe per una presunta gelosia: un omicidio che scuote il Paese e riaccende il dibattito sulla violenza tra giovanissimi. Una mattina di scuola trasformata in tragedia. Una normale mattinata di lezione si è trasformata in un incubo irreversibile. Abanoub Youssef, studente italo-egiziano che frequentava l’ istituto superiore Einaudi-Chiodo di La Spezia, è morto all’ospedale Sant’Andrea dopo essere stato colpito da una coltellata all’addome sferrata da un compagno di scuola, indetificato come Zouhair Atif. L’aggressione è avvenuta all’interno di un’aula, davanti ad altri studenti. I soccorsi sono stati immediati: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Abanoub Youssef ucciso a scuola a La Spezia: l’ennesima tragedia Leggi anche: Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef, studente di 18 anni, ucciso a La Spezia: aggressore fermato Leggi anche: È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola: Youssef Abanoub, ucciso a 18 anni. “Delitto per gelosia”; Abanoub ucciso a coltellate in aula a 19 anni per una ragazza; La veglia per Abanoub diventa un addio. “Ucciso per una gelosia assurda. Quel ragazzo rideva”; È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia. Studente Abanoub Youssef accoltellato a La Spezia, Zouhair Atif ha ucciso “per una foto con la mia fidanzata” - Abanoub Youssef è stato minacciato nei bagni della scuola di La Spezia ed è stato accoltellato mentre tentava di fuggire in classe ... virgilio.it

Chi era Youssef Abanoub, lo studente 19enne morto dopo essere stato accoltellato a scuola - Una foto terribile circola sulle chat di classe degli studenti dell'istituto professionale «Chiodo- ilmattino.it

Chi ha colpito lo studente morto in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa - Zouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi- today.it

La speranza di familiari e amici che per tutto il pomeriggio hanno imprecato e pregato davanti al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia si è dissolta alle 8 di sera. Abanoub Youssef, che tutti chiamavano «Abu», egiziano, non ce l’ha fatta a su - facebook.com facebook

Youssef Abanoub, 18 anni, è morto dopo essere stato colpito con una coltellata al costato da un altro studente, all’interno di un’aula dell’Istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 11, alla presenza dei… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.