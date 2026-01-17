Bove saluta la Roma | UFFICIALE la rescissione consensuale del contratto

Edoardo Bove ha ufficialmente concluso il suo percorso con la Roma, con una rescissione consensuale del contratto. La notizia, ormai attesa da tempo, è stata confermata ufficialmente, segnando la fine di un capitolo importante per il centrocampista e il club giallorosso. Questa decisione apre un nuovo capitolo nella carriera di Bove e rappresenta un cambiamento significativo per entrambe le parti.

Mancava praticamente solo la notizia ufficiale per definire l'addio alla Roma di Edoardo Bove, dopo che negli scorsi giorni era ormai diventato una certezza. Il club giallorosso ha comunicato la rescissione consensuale del contratto del centrocampista che, dopo il malore accusato nel corso del match Fiorentina-Inter, potrà finalmente riprendere la propria carriera all'estero, presumibilmente in Inghilterra con la maglia del Watford. Il comunicato della Roma. L'AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone.

Edoardo Bove ha rescisso con la Roma, è ufficiale: il centrocampista continuerà a giocare in Premier League - Dopo il malore in campo e il lungo stop, Edoardo Bove è pronto per tornare a giocare ma non può farlo in Italia. msn.com

UFFICIALE - Roma, Bove rescinde il contratto - Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, il centrocampista classe 2002 ha esordito in massima serie con i giallorossi prima ... fantacalcio.it

#Bove, prima del #Watford saluta i tifosi #ASRoma #EdoardoBove x.com

Sotto gli occhi di Bove, arrivato per l’occasione a salutare un’ultima volta i tifosi di una vita, la Roma di Gasperini riesce ad abbattere il muro del Sassuolo e mette pressione alla Juve in ottica quarto posto. Meglio avere il potere della Roma di vincere contro le - facebook.com facebook

