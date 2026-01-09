Edoardo Bove | giocherà in Inghilterra Lo vuole il Watford Verso la rescissione del contratto con la Roma

Edoardo Bove sta per trasferirsi in Inghilterra, con il Watford interessato al suo acquisto. La decisione potrebbe portare alla rescissione del contratto con la Roma. Originario di Firenze, Bove avrebbe preferito rimanere in Italia, ma le restrizioni italiane sul possesso del defibrillatore sottocutaneo hanno influenzato le sue possibilità di continuare a giocare nel paese.

Sarebbe rimasto volentieri a Firenze, Edoardo Bove, ma le norme italiane non consentono di giocare col defibrillatore sottocutaneo. In Inghilterra, invece, è permesso. Così lui andrà a giocare, molto probabilmente, nel Watford. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Edoardo Bove: giocherà in Inghilterra. Lo vuole il Watford. Verso la rescissione del contratto con la Roma Leggi anche: Bove pronto a ripartire: rescissione con la Roma e pista Watford Leggi anche: Edoardo Bove tratta la rescissione con la Roma: tornerà a giocare a calcio, lo farà all’estero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in Italia - Dopo 13 mesi dall’arresto cardiaco in campo, Edoardo Bove ha rescisso il suo contratto con la Roma e si avvicina il suo ritorno in campo: c'è il Watford ... fanpage.it

Bove in Premier League. Romano: "Ha rescisso con la Roma e va al Watford" - Come riporta Fabrizio Romano, l'ex centrocampista della Fiorentina - firenzeviola.it

Bove è pronto a ripartire, c'è il Watford in pole: le ultime - Secondo Fabrizio Romano il centrocampista ha risolto il suo contratto con la Roma ed è pronto a tornare a giocare, chiaramente fuori dall'Italia ... ilromanista.eu

Ipotesi #Watford per Edoardo #Bove: tutti gli svincolati #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Edoardo Bove torna a giocare Dopo aver rescisso il suo contratto con la Roma, il giocatore è a un passo dall'accettare l'offerta del Watford, come riporta Fabrizio Romano A distanza di oltre un anno da quel terribile 1° dicembre 2024, Bove è pronto a rito - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.