Bove Roma ufficiale la rescissione consensuale del contratto | ecco dove giocherà il centrocampista ora Il comunicato

Bove Roma ha ufficialmente concluso il suo rapporto contrattuale con il club attraverso una rescissione consensuale. Ora, il centrocampista si prepara a intraprendere una nuova avventura sportiva. Nel comunicato ufficiale, vengono dettagliati i passaggi della separazione e le future possibilità di carriera del giocatore. Questa decisione apre un nuovo capitolo sia per l’atleta che per le squadre interessate alle sue prestazioni.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso nota la rescissione consensuale del contratto di Edoardo Bove, che è pronto ad iniziare una nuova avventura al Watford (contratto di 6 mesi + opzione di rinnovo fino a giugno 2031). IL COMUNICATO – L'AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2.

