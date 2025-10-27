Bonus casa è arrivata la conferma per il 2026 Le agevolazioni restano ecco cosa cambia

Il Governo ha confermato i Bonus casa anche per il 2026, una notizia che offre respiro sia ai cittadini interessati a ristrutturare sia a un settore edilizio che negli ultimi mesi aveva rallentato. Le agevolazioni prevedono una detrazione del 50% per la prima casa e del 36% per la seconda, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, il declassamento rispettivamente al 36% e al 30%, quindi, viene rimandato al 2027. Non ci sono limiti di reddito, il che significa che chiunque può sostenere le spese, l'importante è avere capienza fiscale per beneficiare della detrazione. Restano invariati i tempi di recupero della detrazione, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anche se è ancora in corso di valutazione la possibilità di ridurli da 10 a 5 anni, un’ipotesi che al momento sembra poco probabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

