Bonus casa è arrivata la conferma per il 2026 Le agevolazioni restano ecco cosa cambia

Ilgiorno.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo ha confermato i Bonus casa anche per il 2026, una notizia che offre respiro sia ai cittadini interessati a ristrutturare sia a un settore edilizio che negli ultimi mesi aveva rallentato. Le agevolazioni prevedono una detrazione del 50% per la prima casa e del 36% per la seconda, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, il declassamento rispettivamente al 36% e al 30%, quindi, viene rimandato al 2027. Non ci sono limiti di reddito, il che significa che chiunque può sostenere le spese, l'importante è avere capienza fiscale per beneficiare della detrazione. Restano invariati i tempi di recupero della detrazione, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anche se è ancora in corso di valutazione la possibilità di ridurli da 10 a 5 anni, un’ipotesi che al momento sembra poco probabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bonus casa 232 arrivata la conferma per il 2026 le agevolazioni restano ecco cosa cambia

© Ilgiorno.it - Bonus casa, è arrivata la conferma per il 2026 Le agevolazioni restano, ecco cosa cambia

News recenti che potrebbero piacerti

Bonus casa ed ecobonus, online nuovo portale per inviare comunicazione a Enea - it, che consente l’invio dei dati necessari per ottenere le detrazioni legate all’ecobonus e al ... Lo riporta tg24.sky.it

Bonus casa, come funzionano gli incentivi ancora in vigore e quanto valgono - In una circolare l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulle regole per accedere agli ... Riporta fanpage.it

Bonus casa, apre il nuovo bando regionale per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili: 150 domande in poche ore. I requisiti - Il mal del mattone continua a essere una peculiarità del Friuli Venezia Giulia che ora si dimostra deciso a recuperare tutte quelle strutture che sentono il peso degli anni, piuttosto che consumare ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Casa 232 Arrivata