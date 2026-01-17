Bologna-Fiorentina si gioca? Cosa filtra sulla sfida di campionato dopo la morte di Commisso

La partita tra Bologna e Fiorentina è confermata o cancellata? Dopo la morte di Rocco Commisso, presidente dei viola, si attendono aggiornamenti ufficiali. La situazione ha suscitato incertezza sulla disputa del match di campionato, con decisioni che potrebbero essere comunicate nelle prossime ore. Restano da capire le eventuali modifiche al calendario e le modalità di svolgimento dell'incontro.

"Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". Con questo comunicato la Fiorentina ha annunciato, nella notte, la scomparsa del presidente Commisso. La notizia, che ha sconvolto il mondo del calcio e il popolo viola in particolare, apre ora anche a un'altra questione: si giocherà il match tra Bologna e Fiorentina, in programma domani, domenica 18 gennaio alle ore 15? Al momento non ci sono prese di posizione da parte della Fiorentina né decisioni ufficiali della Lega Serie A.

