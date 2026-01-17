Bologna Fiorentina rinviata dopo la morte di Rocco Commisso? Cosa filtra e quando potrebbe essere recuperata

La partita Bologna-Fiorentina è stata temporaneamente rinviata in seguito alla scomparsa di Rocco Commisso. La Lega Serie A sta valutando le modalità e i tempi per il recupero dell'incontro, nel rispetto della recente tragedia. Restano da chiarire le decisioni ufficiali e le eventuali date di recupero, mentre tutto l’ambiente sportivo si mantiene in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Una notizia drammatica ha squarciato la notte del calcio italiano, lasciando attonito tutto l’ambiente sportivo. La Fiorentina piange la scomparsa del suo Presidente, Rocco Commisso. L’imprenditore italo-americano si è spento lasciando un vuoto incolmabile. Di fronte a una tragedia di tale portata, il calcio giocato passa doverosamente in secondo piano. La Lega Calcio è chiamata in queste ore a ufficializzare una decisione che appare non solo corretta, ma inevitabile e doverosa: il rinvio della partita di campionato tra Bologna e Fiorentina, originariamente in programma per questa domenica allo stadio Dall’Ara. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

