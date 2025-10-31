Orario Napoli Juve Primavera | quando si gioca il match della 10ª di campionato Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Padoin

Orario Napoli Juve Primavera: quando si gioca il match, valido per la 10ª giornata di campionato 202526. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri. Una boccata d’ossigeno, ora serve la continuità. La Juve Primavera, dopo aver ritrovato la vittoria contro la Lazio, si prepara a una delle trasferte più sentite della stagione: la super sfida in Campania contro i pari età del Napoli. L’appuntamento è per domani, sabato 1° novembre, alle ore 11:00, per il decimo appuntamento del Campionato Primavera 1. Ripartire dopo il gol di Finocchiaro. L’Under 20 arriva all’appuntamento con il morale ritrovato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Napoli Juve Primavera: quando si gioca il match della 10ª di campionato. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Padoin

