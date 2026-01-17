Bologna Fiorentina rinviata o no? Arriva la decisione finale dopo la morte di Commisso Ecco cosa succederà

Dopo la recente scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è sollevato il quesito sul possibile rinvio della partita Bologna-Fiorentina. La decisione ufficiale è stata comunicata, chiarendo se l'incontro si disputerà come previsto o sarà posticipato. Di seguito, le informazioni aggiornate e definitive sulla programmazione dell'incontro, in rispetto della sensibilità del momento e delle normative sportive vigenti.

Un gesto di orgoglio, forza e rispetto verso la competizione, nel momento più buio della storia recente del club. Contrariamente a tutte le previsioni delle ultime ore, che davano per scontato lo slittamento della partita a causa del grave lutto che ha colpito la società, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente. La sfida, valida per il campionato di Serie A, andrà in scena come da calendario domani, domenica 18 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Renato Dall'Ara. La notizia ha spiazzato molti, dato che la Lega Calcio era pronta a disporre il rinvio. Tuttavia, secondo Gazzetta.it, è stata proprio la dirigenza della Fiorentina a decidere di non avvalersi della facoltà di chiedere lo spostamento del match.

