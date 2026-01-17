Board per Gaza Trump svela le prime nomine | da Rubio a Blair chi c’è nel Consiglio esecutivo

Dopo l’annuncio della seconda fase del Piano per Gaza, Donald Trump ha presentato i primi membri del “Board of Peace”. Tra le nomine figurano figure come Rubio e Blair, che contribuiranno a definire le strategie e le iniziative del Consiglio esecutivo. Questo passaggio segna un momento importante nel percorso di stabilizzazione e dialogo nella regione, evidenziando l’impegno internazionale e le nuove prospettive di intervento.

All’indomani dell’ufficializzazione dell’ingresso nella fase due del Piano per Gaza, Donald Trump ha reso noti i primi nomi del “Board of Peace”. Si tratta del Consiglio esecutivo fondatore. Ne fanno parte, tra gli altri, il segretario di Stato Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, l’ex premier britannico Tony Blair, l’ad di Apollo Management Marc Rowan, il presidente della Banca mondiale ed ex ad di Mastercard Ajay Banga, il vice consigliere per la Sicurezza Usa Robert Gabriel. A questi nomi “tecnici” nei prossimi giorni si aggiungeranno quelli politici. Trump nomina il Board of Peace per Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Board per Gaza, Trump svela le prime nomine: da Rubio a Blair, chi c’è nel Consiglio esecutivo Leggi anche: Trump nomina i membri del Board of Peace per Gaza. Tutti i nomi, da Tony Blair a Marco Rubio Leggi anche: US names Rubio, Blair and Kushner in Gaza board under Trump’s plan Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Donald Trump annuncia il Board of Peace per Gaza, i nomi da Tony Blair a Rubio e l'ipotesi Giorgia Meloni; Medio Oriente: Trump, 'formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi' |; Gaza, nasce il ‘Board of Peace’: l’annuncio di Trump, ecco chi sono i membri; Gaza, Trump: Formato Consiglio per la pace, Hamas consegni armi. Donald Trump annuncia il Board of Peace per Gaza, i nomi da Tony Blair a Rubio e l'ipotesi Giorgia Meloni - Donald Trump ha annunciato i nomi del "Board of peace" per Gaza, il comitato nato per monitorare e gestire la ricostruzione della Striscia ... virgilio.it

