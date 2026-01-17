Bluetooth sempre acceso? La NSA avverte sui rischi che nessuno conosce

Il Bluetooth è ormai una tecnologia presente in molti dispositivi quotidiani, come auricolari, smartwatch e sistemi smart home. Tuttavia, la sua diffusione nasconde anche alcuni rischi sulla sicurezza e sulla privacy, spesso sottovalutati. La NSA ha recentemente evidenziato le vulnerabilità associate a un utilizzo continuo e senza precauzioni di questa tecnologia. Conoscere i potenziali pericoli è il primo passo per proteggere i propri dati e la propria privacy.

Bluetooth sempre acceso? Ecco perché dovresti tenerlo spento: i rischi e alcuni consigli per evitarli

