Bluetooth sempre acceso? La NSA avverte sui rischi che nessuno conosce
Il Bluetooth è ormai una tecnologia presente in molti dispositivi quotidiani, come auricolari, smartwatch e sistemi smart home. Tuttavia, la sua diffusione nasconde anche alcuni rischi sulla sicurezza e sulla privacy, spesso sottovalutati. La NSA ha recentemente evidenziato le vulnerabilità associate a un utilizzo continuo e senza precauzioni di questa tecnologia. Conoscere i potenziali pericoli è il primo passo per proteggere i propri dati e la propria privacy.
Auricolari wireless, smartwatch, altoparlanti portatili, dispositivi per la casa intelligente. Il Bluetooth è ormai ovunque, talmente integrato nella nostra quotidianità da essere diventato invisibile. Quanti di voi, leggendo queste righe, hanno il Bluetooth attivo sul proprio smartphone in questo preciso momento? E quanti lo spengono davvero quando non serve? La risposta è semplice: quasi nessuno. La comodità di avere sempre tutto pronto a connettersi ha trasformato questa tecnologia wireless in una presenza costante, un compagno silenzioso che lavora in background senza farsi notare. Eppure, proprio questa familiarità rappresenta il problema. 🔗 Leggi su Screenworld.it
