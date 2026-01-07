Bluetooth sempre acceso? Ecco come i malintenzionati possono entrare nel tuo telefono

Il Bluetooth acceso in modo continuo può sembrare una scelta comoda, ma presenta potenziali vulnerabilità. Malintenzionati potrebbero sfruttare questa costante connettività per accedere al tuo dispositivo. Comprendere i rischi e adottare semplici misure di sicurezza è fondamentale per proteggere i dati personali e la privacy.

Tenere il Bluetooth sempre attivo sembra innocuo, ma nasconde rischi poco conosciuti. Alcuni comportamenti possono fare la differenza. Collegare lo smartphone a cuffie, auto o smartwatch è diventato un gesto automatico. Il Bluetooth è una tecnologia comoda, rapida e ormai indispensabile nella vita quotidiana. Proprio per questo, però, spesso viene lasciato attivo anche quando non serve, senza pensarci troppo. Un dettaglio apparentemente innocuo che, secondo gli esperti di sicurezza informatica, può trasformarsi in un punto debole. Gravi vulnerabilità nei chip Airoha: a rischio cuffie Bluetooth Sony, Marshall, Bose e altri brand - Con questa vulnerabilità i malintenzionati possono controllare i dispositivi e spiare le persone senza alcun bisogno di accoppiamento Bluetooth.

