Terre rare Bruxelles annuncia un piano ispirato al Giappone Von der Leyen | Il 90% del consumo arriva dalla Cina
Con l'obiettivo di liberarsi dalla morsa della Cina sulle terre rare, Bruxelles sta lavorando a una strategia industriale per incrementare la produzione europea. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato nuove misure per affrontare la debolezza strutturale dell'UE nel settore delle terre rare, aggravata dalle recenti restrizioni imposte dalla Cina su questi materiali essenziali. epa12477202 European Commission President Ursula von der Leyen gives final press conference during Euro Summit in Brussels, Belgium, 23 October 2025. European Union leaders convened to discuss the situation in Ukraine, European defence, developments in the Middle East, competitiveness, housing, and migration. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
