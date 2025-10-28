Washington sta rafforzando i suoi legami con Tokyo. Durante la sua tappa nel Paese del Sol Levante, Donald Trump ha avuto parole di elogio per la nuova premier nipponica, Sanae Takaichi. “Questa donna è una vincitrice”, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che le relazioni tra Stati Uniti e Giappone saranno “più forti che mai”. “Nutro un profondo rispetto per il Giappone, e ora nutro un rispetto ancora maggiore per il suo nuovo e straordinario primo ministro”, ha anche detto l’inquilino della Casa Bianca. Non solo. I due leader hanno altresì sottoscritto un accordo che punta “sostenere la fornitura di minerali essenziali grezzi e lavorati e di terre rare essenziali per le industrie nazionali degli Stati Uniti e del Giappone”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump in Giappone, alleanza d’acciaio con Takaichi: l’accordo sulle terre rare fa infuriare la Cina