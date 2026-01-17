Blitz a Lequile | il drone dei carabinieri forestali scova un deposito illegale di rifiuti

Un intervento dei carabinieri forestali a Lequile ha portato alla scoperta di un vasto deposito illegale di rifiuti, occultato dietro un muro perimetrale e cancelli chiusi con lucchetti. L'uso di un drone ha permesso di individuare l’area nascosta, evidenziando l’efficacia delle tecnologie moderne nella tutela ambientale. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno per contrastare il traffico illecito di rifiuti e tutelare il territorio.

Sequestrata un'area di un'impresa edile adibita a discarica abusiva. Denunciato l'amministratore unico. Trovati circa 600 metri cubi di materiale accumulato nel tempo, fra Raee, materassi, mobili fuori uso, scarti di demolizioni e molto altro ancora LEQUILE – Non sono bastati un alto muro perimetrale e cancelli serrati con i lucchetti a nascondere un ingente deposito illegale di rifiuti alla periferia di Lequile. I carabinieri forestali del Nucleo di Lecce, grazie all'impiego di un drone ad alta risoluzione dotato di tecnologia a infrarossi, hanno portato a termine un blitz all'interno di un'area di proprietà di un'impresa edile, scoprendo una situazione di estremo degrado ambientale.

Blitz dei Carabinieri Forestali su un’area con rifiuti speciali, imprenditore denunciato - Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di stabilire che non vi erano autorizzazioni per l’attività di gestione dei rifiuti ... leccenews24.it

