Villaricca blitz dei carabinieri in un deposito di auto | dissequestrati i 50 veicoli

Sono stati dissequestrati 50 veicoli rinvenuti in un deposito oggetto dell’operazione dei Carabinieri avvenuta nei giorni scorsi a Villaricca. Il provvedimento, eseguito nei confronti di un 62enne di Marano, è arrivato dopo l’istanza presentata dall’avvocato Simona Patrone alla Procura di Napoli Nord. Resta invece sotto sequestro il terreno su cui sorge l’area utilizzata come punto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, blitz dei carabinieri in un deposito di auto: dissequestrati i 50 veicoli

