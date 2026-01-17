Blanco nel torinese | sta girando il suo nuovo videoclip

Blanco sta girando il suo nuovo videoclip nel torinese. La città, già protagonista nel 2022 con la partecipazione all’Eurovision Song Contest e il successo di “Brividi”, torna ora come location per il suo progetto musicale. L’evento si inserisce nel percorso artistico del cantante, che continua a esplorare nuovi spazi e ambientazioni nel contesto della sua crescita nel panorama musicale italiano.

Sarà ambientato nel torinese il nuovo videoclip di Blanco. Nel 2022 il cantante aveva partecipato con Mahmood all'edizione torinese dell'Eurovision Song Contest, piazzandosi al sesto posto, cantando 'Brividi', il brano con cui avevano vinto il Festival di Sanremo. Blanco in questi giorni è stato avvistato nel torinese dove sta girando il suo nuovo videoclip. Nel dettaglio ha girato alcune scene al Colle della Vaccera, il valico alpino tra la Val Pellice e la Val Chisone, nel comune di Angrogna e ha poi pranzato all'Agriturismo Monte Servin, nei pressi del Colle, dove è stato accolto da Elise Monnet e dal marito Gianni Rivoira. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

