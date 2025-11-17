Geolier accolto come un re nel suo rione dove sta girando il video del nuovo brano - VIDEO

Bagno di folla per Geolier che in questi giorni sta girando un nuovo video musicale tra Scampia e il Rione Gescal. Nel fine settimana c'è stato un vero e proprio assalto dei fan che lo hanno accompagnato in questo ritorno alle origini.Sui social sono diversi i video che mostrano le immagini di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Geolier accolto come un "re" nel suo rione dove sta girando il video del nuovo brano - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

Geolier accolto come una star al rione Gescal di #Secondigliano: il rapper nel suo quartiere di origine per girare un videoclip - facebook.com Vai su Facebook

Geolier: “Io non sarò mai un collega di Pino Daniele, sarò sempre un suo fan” - Si è tenuto giovedì scorso in piazza del Plebiscito a Napoli, ma andrà in onda questa sera, sabato 20 settembre, in prima serata su Rai Uno, il concerto "Pino è – Il viaggio del musicante", evento ... fanpage.it scrive

Chiara Frattesi: «Geolier è l'amore della mia vita, siamo molti simili. All'inizio la gente non mi accettava, volevo sparire» - Così Chiara Frattesi ha esordito sulle sue storie Instagram a chi le chiede cosa prova per il rapper napoletano con cui fa coppia ... Scrive leggo.it

Chiara Frattesi: «Geolier è l'amore della mia vita. All'inizio la gente non mi accettava, volevo sparire. Io ed Ema siamo molto simili» - Così Chiara Frattesi ha esordito sulle sue storie Instagram a chi le chiede cosa prova per il rapper napoletano con cui fa coppia ... corriereadriatico.it scrive