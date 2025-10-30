N el suo nuovo videoclip Berghain, preludio all’album Lux, Rosalía cambia ritmo. E guardaroba. Diretta da Nicolas Méndez, la pellicola abbandona l’estetica iper-digitale di Motomami (il suo precedente album, con il quale ha vinto i Grammy) per un immaginario più teatrale, orchestrale e mistico, dove la moda diventa linguaggio narrativo. Rosalía incontra Björk: la sinfonia della rinascita nel video di “Berghain” X Insieme allo stylist José Carayol, la cantante catalana costruisce un mosaico di citazioni fashion, attingendo agli archivi di Alexander McQueen, Givenchy e Balenciaga. Il risultato? Un racconto contemporaneo sospeso tra devozione, femminilità e sperimentazione, che in 3 minuti e 27 l’ha resa una tra le cantanti più rilevanti in ambito moda del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quando la moda faceva sognare: Rosalía indossa il meglio degli anni Duemila nel suo ultimo videoclip