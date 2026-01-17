Bimba muore a 4 anni per un’influenza l'addio senza pace della madre | Perché lei?

La tragica perdita di Ellie, una bambina di soli quattro anni, a causa di complicazioni influenzali ha suscitato grande dolore e riflessione negli Stati Uniti. La madre, Sarah, ha condiviso il suo dolore e l'importanza della prevenzione, invitando altri genitori a vaccinare i propri figli. Questa vicenda evidenzia come, in ambito sanitario, la prevenzione possa fare la differenza tra vita e morte.

Brescia. Bimba di 4 anni muore per complicanze di un’otite. Ministero invia gli ispettori - Da un mese e mezzo aveva febbre e dolori al collo, ma due ospedali bresciani non avevano ritenuto necessario il ricovero. quotidianosanita.it

BIMBA DI 4 MESI MUORE DOPO IL MALORE, APERTA UN’INCHIESTA Dramma in campo nomadi di Sandrigo, dove una bimba di appena 4 mesi è deceduta dopo un malore. La procura ha aperto un’inchiesta, verrà disposta l’autopsia per fare piena chiare - facebook.com facebook

