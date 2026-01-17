Bimba muore a 4 anni per un’influenza l'addio senza pace della madre | Perché lei?
La tragica perdita di Ellie, una bambina di soli quattro anni, a causa di complicazioni influenzali ha suscitato grande dolore e riflessione negli Stati Uniti. La madre, Sarah, ha condiviso il suo dolore e l'importanza della prevenzione, invitando altri genitori a vaccinare i propri figli. Questa vicenda evidenzia come, in ambito sanitario, la prevenzione possa fare la differenza tra vita e morte.
La storia di Ellie, morta a 4 anni per le complicazioni di un'influenza, scuote gli Stati Uniti. Dopo la tragedia, la madre Sarah si è rivolta agli altri genitori: "Vaccinate i vostri figli, io non avevo paura delle malattie, ora sì". 🔗 Leggi su Fanpage.it
