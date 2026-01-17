Berrettini salta l’Australian Open 2026 l’ennesimo ritiro | Mi dispiace tantissimo

Matteo Berrettini ha annunciato il suo forfait per l'Australian Open 2026, confermando ancora una volta le difficoltà legate ai suoi infortuni. L’atleta italiano, che aveva sperato di partecipare al torneo, si trova costretto a rinunciare per motivi di salute, evidenziando le sfide nel recupero e nel mantenere la forma fisica. Questa decisione si inserisce in un contesto di continui ostacoli che caratterizzano la carriera del tennista.

L’incubo di Matteo Berrettini non conosce fine: il suo Australian Open 2026 è finito ancora prima di cominciare, per via dell’ennesimo ritiro. Il tennista azzurro, fresco vincitore della Coppa Davis, si è cancellato in extremis dal main draw del primo Slam della stagione, dopo aver annullato la prevista conferenza stampa in occasione del media day. Avrebbe dovuto giocare nella notte tra domenica e lunedì contro Alex De Minaur, numero 6 al mondo, in uno dei match più attesi del primo turno. “Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi sé sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Berrettini salta l’Australian Open 2026, l’ennesimo ritiro: “Mi dispiace tantissimo” Leggi anche: Berrettini infortunato salta gli Australian Open 2026: “Mi spiace moltissimo” Leggi anche: Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open: dà forfait dopo l’ennesimo problema fisico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Berrettini infortunato salta gli Australian Open 2026: “Mi spiace moltissimo” - Brutto colpo ancora prima di cominciare la stagione del grande tennis. msn.com

Berrettini salta l'esibizione con Cobolli: precauzione in vista del debutto a Melbourne - Matteo ha disertato l'ultimo impegno preparatorio: non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza contro De Minaur ... msn.com

