Bergamo s’inchina alla legge del più forte | ko con Conegliano playoff più lontani

Bergamo subisce una sconfitta per 3-0 contro Conegliano, mantenendo vive le speranze di playoff. La squadra rossoblù ha combattuto nei primi due set, ma ha subito il predominio della capolista, che ha consolidato la propria posizione in classifica. La partita evidenzia le difficoltà di Bergamo nel contrastare la forza dell’avversario, posizionandola attualmente nona in classifica.

VOLLEY. Sabato 17 gennaio le rossoblù cedono 3-0 sul campo della capolista. La squadra di Cervellin lotta nei primi due set, resta a lungo nella scia della corazzata, poi perde terreno e ora è nona in classifica. Due set combattuti, ma niente da fare contro la corazzata. Sabato 17 gennaio il Volley Bergamo 1991 non riesce a sovvertire i pronostici ed esce sconfitto 3-0 (25-20, 25-23, 25-15) sul campo della capolista Conegliano. Con Cese Montalvo ai box la squadra di Cervellin tiene con orgoglio nel primo set, portandosi avanti 17-15. Poi però Conegliano cambia marcia e si porta a casa il primo set.

