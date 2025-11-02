Il Bergamo 91 strappa un set a Conegliano Poi s’inchina per 3-1 al ChorusLife

Ecodibergamo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VOLLEY SERIE A1. Il Bergamo 1991 era chiamato a un’impresa impossibile contro la corazzata Conegliano. Sabato 1° novembre le rossoblù non hanno fatto il colpaccio, ma hanno comunque conquistato il set d’apertura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il bergamo 91 strappa un set a conegliano poi s8217inchina per 3 1 al choruslife

© Ecodibergamo.it - Il Bergamo 91 strappa un set a Conegliano. Poi s’inchina per 3-1 al ChorusLife

Approfondisci con queste news

Volley Bergamo 1991, a Chieri non c’è partita: secca sconfitta per tre set a zero - Il fortino di Chieri non lascia campo al Volley Bergamo 1991, che non riesce a replicare la prestazione messa in scena contro la capolista Novara meno di una settimana fa alla ChorusLife Arena e ... bergamonews.it scrive

Il Bergamo 91 cede con onore a Scandicci. Vince un set e ne perde uno per 37-35 - Spettacolo allo stato puro con Cese Montalvo che vince il duello a distanza con Antropova: 27 punti a 25 per la schiacciatrice cubana delle rossoblù. Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo 91 Strappa Set