Il Bergamo 91 strappa un set a Conegliano Poi s’inchina per 3-1 al ChorusLife
VOLLEY SERIE A1. Il Bergamo 1991 era chiamato a un’impresa impossibile contro la corazzata Conegliano. Sabato 1° novembre le rossoblù non hanno fatto il colpaccio, ma hanno comunque conquistato il set d’apertura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
