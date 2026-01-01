Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI | Mai più la guerra No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali

Il Presidente Mattarella ha scritto a Papa Leone, ricordando le parole di Paolo VI: “Mai più la guerra”. Un richiamo al ripudio della violenza sancito dalla Costituzione italiana e alla necessità di risvegliare le coscienze contro l’inerzia storica. L’appello sottolinea l’importanza di opporsi alla legge del più forte nelle relazioni internazionali, promuovendo pace e dialogo come valori fondamentali per il progresso civile.

Il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione, la necessità di "risvegliare le coscienze" e "resistere all'oscura inerzia rivolta verso gli abissi della storia ". Sono alcuni dei passaggi più suggestivi del messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Leone XIV. "L'Italia – che per il suo stesso ordinamento costituzionale ' ripudia la guerra " – "resta fermamente impegnata a offrire il suo contributo per la composizione dei conflitti in corso" e "preservare un ordine internazionale basato sul diritto. La legge della ragione e della giustizia, non quella del più forte" "torni a essere regola delle relazioni internazionali".

Messaggio di Mattarella a Papa Leone: "L'Italia ripudia la guerra, no alla legge del più forte" - "Abbiamo il dovere di resistere" alla "oscura inerzia, rivolta verso abissi della storia che il genere umano ha già tragicamente sperimentato". rainews.it

PACE, MATTARELLA AL PAPA: - ) come mezzo di risoluzione delle controversie’ tra gli Stati – resta fermamente impegnata a offrire il suo contributo ... 9colonne.it

