Scuole comunali dell’infanzia anno 2026 2027 | il bando per le iscrizioni

È stato pubblicato il bando per le iscrizioni alle scuole comunali dell’infanzia di Arezzo per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate possono consultare le modalità di iscrizione e i termini di presentazione delle domande sul sito ufficiale del Comune di Arezzo. Si consiglia di verificare attentamente le scadenze e i documenti richiesti per completare correttamente la procedura.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Scuole comunali dell'infanzia, anno 20262027: il bando per le iscrizioni. Pubblicato su https:www.comune.arezzo.itnovitaammissioni-scuola-infanzia-comunale-20262027-dal-12-gennaio-al-2-febbraio-2026 il bando per l'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 20262027: Pallanca, 46 posti disponibili, Orciolaia, 35 posti disponibili, Don Milani, 30 posti disponibili, Villa Sitorni, 16 posti disponibili. Le domande, da lunedì 12 gennaio a lunedì 2 febbraio esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, potranno essere presentate per i bambini e le bambine nati dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, residenti in Arezzo e in regola con le vaccinazioni.

