Basket femminile la Reyer Venezia ospita Brescia in Serie A1 Turno di riposo per Schio Campobasso fa visita a Broni

La Serie A1 di basket femminile si appresta a vivere nel weekend alle porte l’ottava giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo in programma domani mentre le restanti partite si disputeranno nell’arco della domenica: presentiamo brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Nell’ unico anticipo del sabato alle ore 18:00 la Bertram Derthona Tortona ospita la neo-promossa Panthers Roseto, con le piemontesi attualmente in settima posizione con 4 punti al pari di San Martino di Lupari mentre le abruzzesi hanno all’attivo una sola vittoria stagionale (2 punti). La domenica 30 novembre si apre con il primo match previsto alle ore 15:30 tra la Dinamo Sassari e l’ O. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Reyer Venezia ospita Brescia in Serie A1. Turno di riposo per Schio, Campobasso fa visita a Broni

Argomenti simili trattati di recente

ANGEL BASKET MARCIANISE U15 FEMMINILE – CAMPIONATO REGIONALE Un sogno che prende forma. Una squadra che cresce. Una passione che unisce. La nostra formazione Under 15 femminile partecipa con entusiasmo al campionato regionale! - facebook.com Vai su Facebook

Basket femminile, la Dinamo Women ospita la corazzata Lattes-Montpellier Vai su X

Basket femminile, la Reyer Venezia chiude con un successo su Landes la prima fase dell’Eurolega - Si conclude con una vittoria la prima fase dell'Eurolega femminile 2025- Come scrive oasport.it

ELW: vittorie importanti per Venezia e Schio, si passa alla fase due - Già certe del passaggio alla seconda fase, Schio e Venezia hanno definito la loro posizione nei gironi e dunque la compsizione di quelli della seconda fase ... Riporta pianetabasket.com

ELW - Umana Reyer Venezia v Basket Landes, diretta streaming 19:30 - Charles e Dojkic sono le protagoniste di un buon avvio delle orogranata, che a inizio ... Lo riporta pianetabasket.com