Baranzate incendio e blackout | paura in via Aquileia 12
A Baranzate, mercoledì pomeriggio, si è verificato un incendio di lieve entità in via Aquileia 12, che ha causato un blackout temporaneo nell'intero complesso condominiale. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di gestire la situazione e ripristinare la normale attività. Nessuna persona è rimasta ferita, e le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.
.Intorno alle 17 di mercoledì si è verificato un principio d’incendio seguito da un blackout nel grande complesso condominiale di via Aquileia 12. Sul posto sono stati immediatamente richiesti i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra proveniente da Rho, insieme alla Polizia Locale, ai Carabinieri e a un’ambulanza. Come spesso accade nelle emergenze che coinvolgono numerosi cittadini, sul luogo dell’accaduto è giunto anche il sindaco Luca Elia, per seguire da vicino l’evolversi della situazione e verificare le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
