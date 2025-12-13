Baranzate esplode la powerbank | scoppia un incendio

Venerdì mattina a Baranzate si è verificato un incendio nell’appartamento di un residente, causato dall’esplosione di una powerbank durante la carica. L’incidente, avvenuto alle 8, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La scoperta di questa esplosione mette in evidenza i potenziali rischi legati all’uso scorretto di dispositivi elettronici portatili.

Venerdì scorso alle 8.40 del mattino un allarme incendio è scattato nel grosso palazzo di via Monte Amiata al civico 12. A quanto pare, mentre due giovani coniugi stavano dormendo in camera da letto, nel locale cucina è esploso un dispositivo powerbank (un accumulatore di

