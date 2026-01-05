Venezuela Caracas tra paura file e blackout E l’opposizione non festeggia

Dopo il blitz statunitense e l’arresto di Nicolás Maduro, Caracas si trova in una condizione di tensione, con lunghe file e blackout diffusi. La città si risveglia in un clima di incertezza, mentre l’opposizione non celebra. La situazione rimane complessa e in evoluzione, riflettendo le tensioni politiche e sociali che attraversano il Venezuela.

Il giorno dopo il blitz statunitense e la cattura di Nicolás Maduro, Caracas si è risvegliata in uno stato di sospensione e incertezza. Nei quartieri centrali della capitale venezuelana la popolazione fa i conti con i morti, i feriti e le scorte di cibo rimaste in casa, mentre nei supermercati si formano lunghe file per accaparrarsi qualsiasi bene disponibile. Nessuno sa davvero cosa aspettarsi: un regime ancora in piedi ma più duro e impaurito, oppure un Paese destinato a finire sotto un nuovo controllo esterno, dopo le parole di Donald Trump sul petrolio venezuelano definito «nostro». Una capitale divisa tra silenzio e mobilitazione chavista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

