Venezuela Caracas tra paura file e blackout E l’opposizione non festeggia
Dopo il blitz statunitense e l’arresto di Nicolás Maduro, Caracas si trova in una condizione di tensione, con lunghe file e blackout diffusi. La città si risveglia in un clima di incertezza, mentre l’opposizione non celebra. La situazione rimane complessa e in evoluzione, riflettendo le tensioni politiche e sociali che attraversano il Venezuela.
Il giorno dopo il blitz statunitense e la cattura di Nicolás Maduro, Caracas si è risvegliata in uno stato di sospensione e incertezza. Nei quartieri centrali della capitale venezuelana la popolazione fa i conti con i morti, i feriti e le scorte di cibo rimaste in casa, mentre nei supermercati si formano lunghe file per accaparrarsi qualsiasi bene disponibile. Nessuno sa davvero cosa aspettarsi: un regime ancora in piedi ma più duro e impaurito, oppure un Paese destinato a finire sotto un nuovo controllo esterno, dopo le parole di Donald Trump sul petrolio venezuelano definito «nostro». Una capitale divisa tra silenzio e mobilitazione chavista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Blitz Usa in Venezuela: la sorte di Alberto Trentini tra speranza e paura di ritorsioni; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado
Venezuela sotto attacco, parla un’italiana a Caracas mentre Trump mostra Maduro ammanettato: “La casa tremava” - Testimonianza da Caracas: una cittadina italiana racconta le esplosioni, la paura e una città paralizzata dopo il blitz Usa e la cattura di Maduro. urbanpost.it
Venezuela. Surreale normalità a Caracas, dove i chavisti scendono in piazza. L'esercito annuncia di combattere l'"aggressione imperialista" ma promette fedeltà alla neo presidente a interim Rodriguez, che a usa volta si sarebbe messa a disposizione degli st x.com
Venezuela, i quartieri di Caracas prima e dopo gli attacchi Usa: le immagini dal Satellite - facebook.com facebook
