Bagno di folla cori e applausi | la presentazione di Commisso al Franchi nel 2019

Da gazzetta.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2019, il Franchi si riempì di entusiasmo per la presentazione di Rocco Commisso come nuovo presidente della Fiorentina. Un bagno di folla, accompagnato da cori e applausi, accolse l’imprenditore statunitense, segnando un momento importante per il club. Questo evento rappresentò l’inizio di una nuova fase, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra società e tifosi e di rilanciare la squadra.

Commisso accolto come una star: riguarda il bagno di folla del Franchi nel 2019, quando venne presentato come il nuovo presidente della Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

