Azienda locale celebra un secolo di storia

La ditta Pucci Quintilio – Raffaello Pucci Edilferro Srl celebra un secolo di attività, testimonianza di una presenza stabile e radicata nel territorio. Fondata nel 1925 da Quintilio Pucci, l’azienda si è specializzata fin dall’inizio nella vendita di acciaio, mantenendo nel tempo impegno e competenza. Un traguardo che riflette la solidità e la continuità di un’attività familiare dedicata allo sviluppo locale.

Un secolo di lavoro e radici profonde nel territorio. Quello della ditta Pucci Quintilio – Raffaello Pucci Edilferro Srl, nata nel 1925 grazie alla visione e alla determinazione di Quintilio Pucci, specializzata sin dall'inizio nella vendita dell'acciaio. Una storia che affonda le sue radici proprio nello stabilimento originario, quello in cui l'azienda opera ancora oggi, mantenendo da un secolo gli stessi capannoni, simbolo di continuità e forte legame con la città.Per rendere omaggio alla storica azienda, il sindaco Luca Carizia ha accolto in Municipio la famiglia Pucci, consegnando una targa celebrativa che recita: "Alla ditta 'Raffaello Pucci Edilferro Srl' testimone di un secolo di storia della nostra città, per aver contribuito allo sviluppo del territorio".

