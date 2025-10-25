Maccarese celebra un secolo di storia e cura dell’ambiente

Maccarese, 25 ottobre 2025 – Il Castello di San Giorgio, immerso nelle campagne di Maccarese e incastonato nel cuore dell’antico borgo, ha ospitato ieri mattina l’evento “ Maccarese 100 anni ”, organizzato per celebrare il centenario della Maccarese S.p.A., nata nel marzo del 1925 e oggi una delle realtà agricole più importanti e innovative d’Italia. A portare i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale è stata il Vicesindaco Giovanna Onorati, che ha sottolineato: “ La località di Maccarese rappresenta il baricentro del nostro Comune, una congiunzione perfetta tra le quindici località che compongono la Città di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it