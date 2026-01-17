Avellino quanto sei cinico! Modena che fatica sotto porta | solo in quattro fanno peggio

In Serie B, Modena si distingue per la difficoltà a concretizzare le occasioni da gol, nonostante la posizione in classifica che permette l’accesso ai playoff. Con soli 26 gol segnati su 473 tiri totali, la squadra emiliana evidenzia un problema di efficacia sotto porta. Un dato che, a fronte di un buon rendimento complessivo, sottolinea le criticità offensive e la necessità di migliorare la finalizzazione delle occasioni create.

A Modena difficilmente pregano per vedere un'occasione da gol. Perchè i gialloblù collezionano in media quasi 25 tiri a partita. E il bello è che nella sfortunatissima trasferta di Padova hanno persino fatto di meglio, con 32 conclusioni totali tentate. Con un piccolo dettaglio: di questo tsunami di opportunità (una ogni tre minuti, cronaca di un assedio) non ne è andata dentro neanche una. Maledetto cinismo: a Modena scarseggia, l'Avellino invece lo maneggia con impressionante nonchalance. E il bello è che nella speciale classifica delle "sprecone" di Serie B, davanti ai gialloblù ci sono ben quattro squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

