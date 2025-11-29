Un tiro in porta e un gol | un Frosinone cinico piega una Reggiana sprecona e che non vince più

Reggio Emilia, 29 novembre 2025 – Dopo due 0-0 consecutivi, la Reggiana – che ha giocato col lutto al braccio in ricordo di Ermete Fiaccadori, presidente granata tra il 1988 e il 1993 scomparso giovedì all’età di 80 anni – perde in casa per 1-0 col Frosinone: è la prima sconfitta interna di questa stagione per i granata. Partita strana, dove nessuna delle due ha preso nettamente il sopravvento. Se si guardano le palle-gol, però, sicuramente hanno creato di più Girma e compagni. Il Frosinone di fatto ha vinto con l’unico tiro in porta. L’occasione più grande del primo tempo (ce ne sono poche) è per i ragazzi di Sibilano, che oggi sostituiva lo squalificato Dionigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

