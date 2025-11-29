Un tiro in porta e un gol | un Frosinone cinico piega una Reggiana sprecona e che non vince più
Reggio Emilia, 29 novembre 2025 – Dopo due 0-0 consecutivi, la Reggiana – che ha giocato col lutto al braccio in ricordo di Ermete Fiaccadori, presidente granata tra il 1988 e il 1993 scomparso giovedì all’età di 80 anni – perde in casa per 1-0 col Frosinone: è la prima sconfitta interna di questa stagione per i granata. Partita strana, dove nessuna delle due ha preso nettamente il sopravvento. Se si guardano le palle-gol, però, sicuramente hanno creato di più Girma e compagni. Il Frosinone di fatto ha vinto con l’unico tiro in porta. L’occasione più grande del primo tempo (ce ne sono poche) è per i ragazzi di Sibilano, che oggi sostituiva lo squalificato Dionigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
? Formazione Tecnica ? Il tiro in porta non è solo un gesto tecnico… è un’emozione Nel calcio, il tiro in porta è quel momento in cui il cuore batte forte, il respiro si ferma e tutti sognano insieme. È il coraggio di provare, anche quando si sbaglia. È la - facebook.com Vai su Facebook
Un gran tiro di Alexis #Saelemaekers finisce in porta: il #Milan è in vantaggio a Parma. #ParmaMilan 0-1 Vai su X
Un tiro in porta e un gol: un Frosinone cinico piega una Reggiana sprecona (e che non vince più) - Granata puniti eccessivamente: non una prova troppo brillante, ma sicuramente si è creato più dei ciociari. Come scrive sport.quotidiano.net
Reggiana-Frosinone 0-1, le pagelle: Koutsoupias ci mette lo zampino, Portanova sgobbone - Un paio di uscite coraggiose senza mai essere interpellato con parate complicate. Segnala tuttomercatoweb.com
Reggiana-Frosinone 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime e statistiche - Numeri, forma recente, arbitro e statistiche per capire la partita Reggiana- Scrive sport.virgilio.it