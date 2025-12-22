modena a due facce scontri diretti che fatica

Accettare la superiorità del Venezia non significa, tuttavia, non provare a comprendere cosa evidentemente non funzioni a tratti in questo strano periodo. Modena a dir poco implacabile con chi naviga nella parte destra della classifica, ovvero Pescara, Mantova, Spezia, Sampdoria, Bari, Entella, Spezia ed Empoli, annessi i pareggi con Carrarese, Avellino e Sudtirol. E lo è stato perché le sue caratteristiche fisiche e prestazionali glielo hanno permesso. Quante volte abbiamo visto una squadra intensa, viaggiare a ritmo alto, sovrastare l’avversario anche sul piano della corsa ed è il motivo per il quale sotto un certo punto di vista Sottil ha voluto preparare in estate una formazione prontissima per le prima fase, diciamo per le prime dieci giornate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

