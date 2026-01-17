Auto si ribalta vicino la metro di Chiaiano | madre e bimbo soccorsi dai passanti

Oggi a Chiaiano, nei pressi della stazione della metropolitana, un’auto si è ribaltata mentre a bordo si trovavano una donna e un bambino. I passanti hanno prestato soccorso, intervenendo tempestivamente per aiutare i coinvolti nell’incidente. La situazione è sotto controllo e le autorità sono intervenute sul posto per le verifiche del caso.

Un'auto si è ribaltata oggi a Chiaiano, nei pressi della stazione della metropolitana, mentre a bordo viaggiavano una donna e un bambino. I passanti sono immediatamente intervenuti per soccorrerli e, fortunatamente, entrambi sono rimasti illesi, subendo solo un grande spavento.

