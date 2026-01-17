Auto si ribalta nei pressi della metropolitana | madre e bimbo soccorsi dai passanti

Un incidente si è verificato nel quartiere di Chiaiano, nelle vicinanze della stazione della metropolitana. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo una madre e un bambino. I passanti hanno immediatamente prestato soccorso, contribuendo a gestire la situazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per garantire assistenza e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

Un tremendo incidente è stato registrato oggi nel quartiere di Chiaiano. Nei pressi della stazione della metropolitana un'auto si è ribaltata. A bordo una donna con un bimbo che sono stati prontamente soccorsi dai passanti. L'incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito, sulla strada che collega il quartiere con Mugnano. Fortunatamente sia la donna che il bimbo sono usciti illesi dall'incidente. Per loro solo un grande spavento. Tuttavia, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che indagano per chiarire la dinamica dei fatti. Traffico in tilt in zona. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Auto si ribalta nei pressi della rotonda, ferito un uomo Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta in via Campo Fregoso: scattano i soccorsi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Auto si ribalta nei pressi della metropolitana: madre e bimbo soccorsi dai passanti - Un tremendo incidente è stato registrato oggi nel quartiere di Chiaiano. napolitoday.it

