Incidente sull’A16 vicino Avellino | auto si ribalta coinvolte madre e figlie

Alle ore 12:00 circa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, nel tratto in direzione Bari, al km 55, a seguito di un incidente che ha coinvolto un’auto ribaltata. Sono state coinvolte madre e figlie. L’intervento si è reso necessario su richiesta del servizio di emergenza 118. La dinamica e le condizioni delle persone coinvolte sono al momento in fase di accertamento.

